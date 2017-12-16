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近视防控您的孩子需要一份眼健康档案

2017-12-16 06:11 来源：新民晚报
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　　近年来，随着电子产品越来越快的发展，使用电子产品的孩子越来越多，时间越来越长。长时间近距离用眼，使孩子在生长发育期间视力的损害非常严重，近视度数也随之增加，近视的控制成为人们关注的焦点。

　　近视防控您的孩子需要一份眼健康档案

　　父母是近视，孩子一定是近视吗？

　　近视就是看远不清看近清。平行光线进入眼的屈光系统后焦点落在视网膜之前，而非视网膜上。近视分为轻度近视（0-300度）、中度近视（300-600度）、高度近视（600度以上）。

　　近视的发生大多数人认为是遗传因素。对此，眼科专家王平指出遗传因素是存在的，但环境因素更为重要。

　　上海斜视与小儿眼科学组委员王平告诉我们，近视遗传的发生率有以下几个数据：正常成人的眼轴长度标准为24mm，理论上每增加1mm近视增加300度。但是这个只是理论上数值，父母双方均为高度近视者，发生率为50%；父母双方有一方为高度近视者，发生率为25%；父母双方均无近视者，发生率为12%。环境因素即为长时间的近距离用眼。随着电子产品的泛滥，孩子很小就开始接触手机、ipad、电脑、近距离看书等，使近视的发生年龄越来越早，发展越来越快。

　　为您的孩子建立眼健康档案是近视防控的基本

　　王平指出：上海已在2011-2013年建立了覆盖全市百万名儿童青少年的屈光发育档案体系，今后还将继续夯实、推进该体系的健全，并促进构建一体化近视防治体系，以增加户外时间干预作为重要切入点，科学控制青少年近视发病率的上升势头。

　　针对近视的预防，王平对家长提出几点建议：1、家长应为孩子建立眼健康档案，每半年带孩子做一次常规视力检查，对于已经近视且度数增长较快的孩子，建议每三个月就检查一次；2、增加户外望远，比如放风筝、打羽毛球、乒乓球等；3、避免接触电子产品，尤其手机、Ipad。看电视时间应控制在30分钟左右，远眺5-10分钟，看电视距离应为电视屏幕对角线的6-8倍；4、严格控制学习时间和姿势，学习30分钟左右，可远眺5-10分钟，写字应谨记“一拳、一尺、一寸”；5、食物方面，少吃甜食，多吃绿色蔬菜。

　　出现了近视怎么办？

　　在散瞳验光后发现的近视度数，超过75度的都建议配镜，给予相应度数的眼镜的目的是：在视物不清时，眼镜帮忙看得清楚的话，减少视力疲劳，尽量避免度数的增加。

编辑： 翁子盈
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