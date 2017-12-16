留学换个专业怎样？是挑战也是新天地

一些学子在出国读书时选择转变专业，这对他们来说可能是双重挑战：在适应国外生活的同时，还要应对新的专业学习。

内容提要：一些学子在出国读书时选择转变专业，这对他们来说可能是双重挑战：在适应国外生活的同时，还要应对新的专业学习。跨专业就读的学子表示，之所以转变学习方向，更多的是兴趣使然。需要提醒的是，对于学子来说，做出这个选择须慎重。

宋歆怡很喜欢现在的专业，她说，传媒专业在之前专业的基础上为她打开了一扇接触新世界的、更大的窗。图为宋歆怡在英国剑桥大学参观留影。

一些学子在出国读书时选择转变专业，这对他们来说可能是双重挑战：在适应国外生活的同时，还要应对新的专业学习。跨专业就读的学子表示，之所以转变学习方向，更多的是兴趣使然。需要提醒的是，对于学子来说，做出这个选择须慎重。

因喜好为就业

做选择需谨慎

大学本科4年的时间让许多学子逐渐摸清了自己的真正喜好，这些喜好影响着他们之后的学习方向。与此同时，社会环境以及就业趋势的变化，也让学子希冀能在回国就业时有更大的选择空间。个人喜好和未来就业是影响学子跨专业留学的重要因素。

在英国威斯敏斯特大学留学的宋歆怡从国际政治专业转到多样性与媒体研究专业，现在她正忙着准备自己的毕业设计，准备拍摄一部纪录片来给自己的研究生生涯画上句号。对于转专业的原因，宋歆怡表示是出于个人兴趣。“在国内读书时，我就对传媒很感兴趣，曾经利用假期在报社和公关公司实习。我本科攻读的是国际政治专业，若继续研读更多的是往理论研究方向发展。我自认为不是学术型人才，所以就选择了更注重实践性的新闻专业。我很想通过转专业来圆自己的传媒梦。希望10年之后的自己，能从事真正喜欢的事业。”

李星蓉目前就读于俄罗斯莫斯科国立蒙曼诺索夫大学，这个经济系学霸本科时学的竟然是新闻专业。谈起自己转专业的原因，李星蓉表示，主要还是对未来工作的考虑。“现在国内经济发展很快，如果能将新闻和经济两个专业结合，毕业回国后更有利于就业。”

多请教早准备

可以少走弯路

出国留学选择新专业，从某种意义上说是重新选择人生走向。因此，在做选择时，需要多渠道掌握信息，慎重决定。其中，向有经验的学长学姐请教不失为一个好办法，过来人的介绍和体会有时甚至比向留学中介咨询更为有效。在美国莱斯大学攻读博士学位的杨黎认为，已经成功跨专业的学长们对跨专业的流程以及注意事项比较清楚。只要将自己的专业背景、跨专业遇到的困难等讲述清楚，学长们很乐意给出自己的建议，这比中介的泛泛而谈更有用。

张婉君本科读的是国际政治学专业，现已在英国利兹大学完成了国际传播专业的学习。提及自己的跨专业申请经验，她认为，要勤动手搜集信息、不过分依赖中介。“中介虽然会提供很多信息，但是他们也会过早地给出‘定论’，比如，‘我们觉得你申请不上该专业’。专业和学校的申请还是要靠自己来把握节奏，想去的学校、想读的专业就要坚持。”

此外，杨黎从自己跨专业申请的经验出发，认为如果想跨专业留学要提早做准备，认真分析自己本科专业和想申请的另一个专业之间的相关性。“应用科学相关专业的学生最好不要轻易转到难度比较大的理论科学相关专业。一般而言，从理论科学专业转到应用科学专业相对比较简单，但是也不能大意，还是需要做足功课。”