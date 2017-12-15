北京一教育培训机构老板失联 有学员网贷借钱缴费

有网友爆料称，北京巨人时代教育咨询有限公司出现问题，近千名学员的报名费打了水漂，其中有不少人通过借款软件分期缴费。此外，机构教职工也称被拖欠工资。北京晨报记者现场探访发现，目前该机构仍利用短租会议室继续招生，但工作人员的电话一概关机。如今，不少学员陆续报案，警方介入调查。

公司员工发朋友圈称老板跑路了。

部分维权学员到金长安大厦要求见负责人。

昨天有网友爆料称，北京巨人时代教育咨询有限公司出现问题，近千名学员的报名费打了水漂，其中有不少人通过借款软件分期缴费。此外，机构教职工也称被拖欠工资。北京晨报记者现场探访发现，目前该机构仍利用短租会议室继续招生，但工作人员的电话一概关机。如今，不少学员陆续报案，警方介入调查。

办公地人去楼空

昨天中午，记者在位于北京建外SOHO大厦的巨人时代教育办公地址看到，公司大门上锁，里面空无一人。隔着玻璃门可以看到，办公室内散乱着一地的纸张和办公用具。一名前来维权的学员称，有的学员已去大郊亭桥附近的金长安大厦索要说法。

该学员说，她10月在这里报名专升本考试的培训，并缴了1万余元的学费。“我在网上查到了这个机构，看到评价还可以，就交钱报了名。”该学员说，她交的1.2万元是通过借款软件分期付款的，现在学校关门，她不但无法进行培训考试还要继续交钱，“真是不知道怎么办了。”

记者了解到，与巨人时代合作的网贷平台包括了分付君、客栈网和百度有钱花。在巨人时代老板被曝跑路后，分付君发布声明称，自10月30日起已暂停了巨人时代的新业务，并表示“10月30日前申请借款成功的借款人，需按时足额正常还款，以免个人征信受到影响。”