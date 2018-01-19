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越秀：落实“河长制”三年行动计划

2018-01-19 09:51 来源：南方都市报
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　　18日，越秀区委十二届五次全体会议召开，越秀区委书记王焕清代表区委常委会作全会报告。

　　会议指出，将继续坚持以人民为中心，推动民生事业高质量发展，用绣花功夫建设美丽越秀，有序推进城市更新改造和老旧小区改造，全面提升城区文化软实力，不断满足人民日益增长的美好生活需要。推行区总规划师制度和街区总设计师制度。精雕细琢三十公里精品珠江越秀段，统筹有序推进传统中轴线提升建设，全面推广“路长制”，探索建立“楼长制”，让每个角落都有人管、都管得好。

　　全面推广智慧停车，实施全域绿化工程，加强城市景观设计创造，推进广州花园建设。加快水污染防治，落实“河长制”三年行动计划，谋划实施东山湖水质提升二期工程，推进东濠涌水利风景区建设。激活城市肌理、历史风貌、广府文化等“文化基因”，引导社会资本参与推进历史文化街区、历史建筑的保护性利用。加快区少年儿童图书馆、数字文化馆等重点文化项目建设。加大对老旧楼宇加装电梯工作的统筹服务力度，探索设立老旧楼宇加装电梯引导基金，鼓励市场主体积极参与老旧楼宇加装电梯、老旧电梯更新改造工作。

编辑： 喻孟
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