自主招生初一就准备不算早

要参加自主招生考试，除了学科知识、思维能力、心理素质各方面过关外，还要十八般武艺样样精通。

日前，广州市招生考试委员会办公室发布22所普通高中学校2019年自主招生简章，22所高中共拟招1274人，其中省、市属示范性普通高中11所，招生计划共660个，面向全市招生；区属示范性普通高中11所（每区1所），招生计划共614个，面向本区招生。每位学生填报两所学校，除了招生计划、范围、程序、所需材料等细节问题外，从“报名条件”和“综合能力考核办法”来看，要参加自主招生考试，除了学科知识、思维能力、心理素质各方面过关外，还要十八般武艺样样精通，业内人士表示，虽然初三才面对自主招生，但从所要具备的条件来看，有些准备要从初一就开始。

【招生方式】

各校自主招生考核形式

考核内容不同

各校将采取何种考核方式选拔考生备受关注。此前政策规定，不能组织考试，要以学生综合表现评价为重要参考，鼓励创新考核办法，对考生的个性特长、综合素质做出全面考查和准确评价。从各校招生简章来看，考核方式主要有面谈、活动体验、实验操作、人机对话等方式，面谈是绝对形式。有的学校开展人机对话，如广大附中表示将对人机对话的考核过程全程录像；广州中学、华侨中学等学校则采取小组面谈、活动体验。

拥有广州市户籍或符合“两个有”的初中应届毕业生可以报考自主招生，但这也只是达到报考的门槛，各校还有很多不同的考核要求。很多学校都在综合考核条件中提到综合素质、人文素养、科学素养等的关键词。如华南师范大学附属中学评估考生中英文表达能力、数理思维能力、物理实验操作能力；六中明确表示，将考核硬笔书写水平、中(或英)文表达能力、数理思维能力、申报类型相关能力、初中阶段所获成果认定；广铁一中则将围绕学科特长、创新潜质、行为习惯、学习习惯、团队合作、实践能力、身心素质、兴趣爱好、家庭教育等多方面对学生进行全面了解。

【报考技巧】

参考往年独立批分数录取线合理定位

从自主招生的时间表来看，5月16日~19日报名，学校审核材料后，于5月23日~29日进行综合能力考核资格名单公示，6月1日~5日志愿填报，6月29日~30日综合能力考核，7月4日~10日预录取公示，7月14日正式录取。显然，首先是要通过学校的资料审核，而从三四月部分学校发布的自主招生意向调查表可以看到，在综合素质的部分，需要了解初一、初二、初三是否曾获得三好学生，担任班干部；学习状况部分则要了解初一至初三的期末年级排名等。

卓越教育考试研究院的负责人表示，从学校的意向调查可以看出，要想在审核中脱颖而出，需要特别重视校内成绩，初二上、初二下、初三上三个学期期末成绩排名，尤其是初三上学期各科成绩及排名； 竞赛获奖：具体获奖学科，填写最高奖项；综合素质：区级以上获奖情况，三好学生、优秀学生干部等。建议初一、初二的学生，夯实基础，重视校内成绩。多积累社会活动经历，多参加学科竞赛和创新实践活动，保存整理获奖情况，增加录取概率，到报名时，可填报两所不同层次的学校，增加录取机会。

今年自主招生考核方式，有很多创新的因素，除了在大家意料之中的中英表达、面谈、人机对话等，还有实验操作能力、活动体验等很多新奇的考核方式。考核的内容也非常丰富，主要集中在学科素养、人文素养、创新思维等。可以看到，无论是中英表达、个人面谈，还是小组面谈、无领导小组讨论，对于表达能力的要求都是比较高的，建议学生从初一开始，在掌握语言考试知识的同时，也要提高语言表达的能力。

此外，既要有数理思维，也要有实验动手能力，学习数理化知识不再只局限于学好课本上的知识就行了，更要能实际操作。而无领导小组讨论和活动体验类考核，考生不仅要体现良好的学科素质，还要在品格和习惯上有良好体现。人机对话可能涉及对部分学科知识的考查，这种方式既考查学生的学科知识，又考查学生的思维能力，还要考查学生的语言表达能力。

值得注意的是，2019年试点的22所学校中有2所明确提出了对书写水平的要求，学生需在日常生活中就注重中英文的书写，书写训练也是一项长期的工程。

那么如何在初中阶段做好自主招生学校的选择和定位呢？卓越教育考试研究院的负责人表示，大部分今年自主招生的学校，往年都在独立批招生，同学们可以通过这些学校往年在独立批的录取分数合理定位自己的目标学校。比如，广东实验中学2018年独立批分数是750分，广东广雅中学2018年独立批分数是739分，广州执信中学730分，广州第六中学720分。如果距离目标学校还有差距，在接下来的时间里面，要多加努力。其次，则看一下这些学校今年在自主招生批次最低分数线的要求。

特别需要提醒的是，在具有自主招生资格的完全中学或教育集团内就读初中的学生要把握学校每次考试，力争自主招生资格，不在这些学校就读的学生，需要更加努力，争取非常有限的自主招生名额。在高考实行“3+1+2”的新政背景下，考生还需综合考虑自己的优势科目，考察目标学校的优势科目，尽量选择最适合自己的学校，只有适合自己的，才是最好的。